"Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası" təsdiqlənib
Energetika
- 19 mart, 2026
- 16:42
Nazirlər Kabineti "Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası"nı təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin yaradılması, fəaliyyətinin təşkili, idarə olunması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xərclər "Qaz təchizatı haqqında" qanunun 17.1-ci maddəsinin birinci cümləsinə uyğun olaraq qazpaylayıcı sistem operatorunun vəsaiti və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdiriləcək. Reyestrin sahibi və operatoru qazpaylayıcı sistem operatorudur.
