    ЦБА обсудил улучшение условий кредитования для бизнеса

    Финансы
    • 19 марта, 2026
    • 17:03
    ЦБА обсудил улучшение условий кредитования для бизнеса

    В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялись обсуждения по вопросам совершенствования кредитных условий для малого и среднего бизнеса (МСБ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в соцети X.

    "Состоялось очередное расширенное заседание Совета по сотрудничеству с предпринимателями при правлении ЦБА. Совместно с руководителями организаций, входящих в состав Совета, мы провели детальные обсуждения по таким направлениям, как финансирование реального сектора экономики, упрощение доступа к кредитным ресурсам, механизмы содействия МСБ, а также интеграция инновационных финансовых инструментов. Вопросы и предложения, озвученные предпринимателями, играют для нас важную направляющую роль", - говорится в публикации.

    Кязымов отметил, что особое внимание на встрече было уделено поддержке малого и среднего бизнеса, совершенствованию кредитных условий, оптимизации залоговых механизмов и расширению цифровых финансовых услуг.

    "Уверен, что постоянный диалог между финансово-банковским сектором и бизнес-сообществом еще больше укрепит взаимное доверие", - отметил он.

    Талех Кязымов Центральный банк Азербайджана Кредитные условия Предприниматели
