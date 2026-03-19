ЦБА обсудил улучшение условий кредитования для бизнеса

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялись обсуждения по вопросам совершенствования кредитных условий для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в соцети X.

"Состоялось очередное расширенное заседание Совета по сотрудничеству с предпринимателями при правлении ЦБА. Совместно с руководителями организаций, входящих в состав Совета, мы провели детальные обсуждения по таким направлениям, как финансирование реального сектора экономики, упрощение доступа к кредитным ресурсам, механизмы содействия МСБ, а также интеграция инновационных финансовых инструментов. Вопросы и предложения, озвученные предпринимателями, играют для нас важную направляющую роль", - говорится в публикации.

Кязымов отметил, что особое внимание на встрече было уделено поддержке малого и среднего бизнеса, совершенствованию кредитных условий, оптимизации залоговых механизмов и расширению цифровых финансовых услуг.

"Уверен, что постоянный диалог между финансово-банковским сектором и бизнес-сообществом еще больше укрепит взаимное доверие", - отметил он.