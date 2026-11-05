Центр Asaan Khidmat в Пакистане оказал услуги более 171 тыс. граждан

Центр Asaan Khidmat в Пакистане, созданный по азербайджанской модели ASAN xidmət, обслужил более 171 тыс. граждан с момента открытия в январе 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявила федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления.

По ее словам, центр начал работу с предоставления 64 услуг 12 государственными учреждениями.

Министр отметила, что реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном, а также поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

"Чем проще мы хотим сделать получение услуг для граждан, тем тщательнее должны организовать свою работу внутри государственного аппарата", - подчеркнула она.

Она подчеркнула, что цифровая инфраструктура, надежные системы идентификации личности и платежные механизмы позволяют государству оперативно реагировать на кризисы и эффективно предоставлять помощь населению.

Министр также отметила важность сотрудничества федеральных и провинциальных органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных изменением климата.