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    Центр Asaan Khidmat в Пакистане оказал услуги более 171 тыс. граждан

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 11:14
    Центр Asaan Khidmat в Пакистане оказал услуги более 171 тыс. граждан

    Центр Asaan Khidmat в Пакистане, созданный по азербайджанской модели ASAN xidmət, обслужил более 171 тыс. граждан с момента открытия в январе 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заявила федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления.

    По ее словам, центр начал работу с предоставления 64 услуг 12 государственными учреждениями.

    Министр отметила, что реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном, а также поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

    "Чем проще мы хотим сделать получение услуг для граждан, тем тщательнее должны организовать свою работу внутри государственного аппарата", - подчеркнула она.

    Она подчеркнула, что цифровая инфраструктура, надежные системы идентификации личности и платежные механизмы позволяют государству оперативно реагировать на кризисы и эффективно предоставлять помощь населению.

    Министр также отметила важность сотрудничества федеральных и провинциальных органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных изменением климата.

    Шаза Фатима Хаваджа Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət ASAN xidmet в Пакистане
    Pakistandakı "Asaan Khidmat" mərkəzi 171 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərib
    Pakistan's Asaan Khidmat center serves over 171,000 citizens since launch
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