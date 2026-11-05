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    Карабах и Восточный Зангезур рассматриваются как перспективные зоны для развития аквакультуры

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 11:21
    Карабах и Восточный Зангезур рассматриваются как перспективные зоны для развития аквакультуры

    Карабах и Восточный Зангезур рассматриваются в качестве приоритетных зон для создания устойчивых кластеров аквакультуры при условии сохранения экологического баланса.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Аграрного и экологического отдела Аппарата Кабинета министров Лятиф Гасымов на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

    "Обильные и чистые водные ресурсы этих экономических районов создают условия для формирования устойчивых кластеров аквакультуры при условии сохранения экологического баланса. Современные высокотехнологичные предприятия, которые будут созданы на этих территориях, смогут значительно увеличить не только внутреннее производство, но и экспортный потенциал нашего региона", - отметил он.

    По словам Лятифа Гасымова, наблюдаемые климатические изменения и дефицит воды требуют перехода к принципам климатоустойчивой аквакультуры.

    "В этой связи особое значение приобретает внедрение в хозяйствах систем мониторинга на основе искусственного интеллекта. Отслеживание температуры водоемов, кислородного баланса и биохимического состава воды в режиме реального времени с помощью цифровых датчиков позволит повысить продуктивность и заблаговременно прогнозировать экологические риски.

    В то же время в центре внимания остаются охрана и восстановление местных и эндемичных видов рыб во внутренних водоемах, особенно сохранение ценного генофонда Каспийского моря", - подчеркнул он.

    Развитие рыболовства и аквакультуры Искусственный интеллект (ИИ) Освобожденные территории Азербайджана
    NK rəsmisi: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur akvakultura klasterləri üçün prioritet zonalardır"
    Official: Garabagh, East Zangezur priority zones for aquaculture clusters
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