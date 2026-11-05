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    В Швеции столкнулись почтовый поезд и экскаватор, два человека пострадали

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 11:12
    В Швеции столкнулись почтовый поезд и экскаватор, два человека пострадали

    В Швеции два человека пострадали в результате столкновения почтового поезда с экскаватором недалеко от станции Стувста в Худдинге.

    Как передает Report, об этом сообщают шведские медиа.

    Один из пострадавших получил серьезные травмы.

    Авария затронула поезда дальнего следования на маршруте Стокгольм – Гётеборг/Мальмё/Карлстад. По данным Шведской транспортной администрации, изменены маршруту некоторых поездов, и возможны отмены рейсов.

    Пригородные поезда между Эльвше и Флемингсбергом отменены.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сход поезда с рельсов Швеция
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