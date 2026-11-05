В Швеции столкнулись почтовый поезд и экскаватор, два человека пострадали
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 11:12
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В Швеции два человека пострадали в результате столкновения почтового поезда с экскаватором недалеко от станции Стувста в Худдинге.
Как передает Report, об этом сообщают шведские медиа.
Один из пострадавших получил серьезные травмы.
Авария затронула поезда дальнего следования на маршруте Стокгольм – Гётеборг/Мальмё/Карлстад. По данным Шведской транспортной администрации, изменены маршруту некоторых поездов, и возможны отмены рейсов.
Пригородные поезда между Эльвше и Флемингсбергом отменены.
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