В Швеции столкнулись почтовый поезд и экскаватор, два человека пострадали

В Швеции два человека пострадали в результате столкновения почтового поезда с экскаватором недалеко от станции Стувста в Худдинге.

Как передает Report, об этом сообщают шведские медиа.

Один из пострадавших получил серьезные травмы.

Авария затронула поезда дальнего следования на маршруте Стокгольм – Гётеборг/Мальмё/Карлстад. По данным Шведской транспортной администрации, изменены маршруту некоторых поездов, и возможны отмены рейсов.

Пригородные поезда между Эльвше и Флемингсбергом отменены.