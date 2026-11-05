В Индии обрушилось трехэтажное здание, два человека погибли

В Индии в результате обрушения трехэтажного строящегося здания погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают индийские медиа.

Сообщается, что до прибытия экстренных служб местными жителями извлечены тела двух человек, а также четверых доставили в больницу.

Поисково-спасательная операция продолжается.