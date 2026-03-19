    • 19 марта, 2026
    • 17:22
    Грузия увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана в 9,4 раза

    В январе-феврале текущего года Грузия импортировала из Азербайджана 22 395 тонн нефти и нефтяных масел на сумму $14,77 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это соответственно в 9,4 раза и в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    За первые 2 месяца 2026 года Грузия закупила у зарубежных стран 293 тыс. тонн нефти и нефтяных масел на сумму $209 млн, что соответственно на 9,3% и на 3% больше, чем показатели предыдущего года.

    Отметим, что в 2025 году Грузия импортировала из зарубежных стран 1,81 млн тонн нефти и нефтяных масел на сумму $1,36 млрд, из которых 172 тыс. тонн на сумму $118 млн пришлись на долю Азербайджана.

    Импорт Грузии из Азербайджана Нефть и нефтепродукты
    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 9 dəfədən çox artırıb
    Georgia's imports of oil and petroleum products from Azerbaijan skyrocket
