НАТО усилит оборону восточного фланга, где Румынии отводится ключевая роль

НАТО активно наращивает оборону восточного фланга альянса, где Румынии отводится стратегическая роль в обеспечении безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Брюсселе.

По словам Рютте, Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в рамках инициативы "Восточный часовой" (Eastern Sentry), включая силы на суше, море и в воздухе.

За последнюю неделю авиация НАТО совместно с румынскими истребителями F-16 поднималась по тревоге для обеспечения безопасности воздушного пространства, что демонстрирует готовность сил альянса к быстрому реагированию.

"Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул он.

Рютте также заявил, что системы НАТО перехватывали баллистические ракеты, летевшие в сторону Турции из Ирана, что отражает рост угроз в регионе.

Генсек подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения оборонных расходов и наращивания военного производства. Румыния, по его словам, уже превышает целевой показатель в 2% ВВП и планирует увеличить расходы до 2,5% в ближайшем будущем.

Кроме того, он отметил вклад Бухареста в поддержку Украины, включая подписание соглашений о совместном производстве оборонной продукции.