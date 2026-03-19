    НАТО усилит оборону восточного фланга, где Румынии отводится ключевая роль

    • 19 марта, 2026
    • 17:06
    НАТО активно наращивает оборону восточного фланга альянса, где Румынии отводится стратегическая роль в обеспечении безопасности в Черноморском регионе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Брюсселе.

    По словам Рютте, Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в рамках инициативы "Восточный часовой" (Eastern Sentry), включая силы на суше, море и в воздухе.

    За последнюю неделю авиация НАТО совместно с румынскими истребителями F-16 поднималась по тревоге для обеспечения безопасности воздушного пространства, что демонстрирует готовность сил альянса к быстрому реагированию.

    "Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул он.

    Рютте также заявил, что системы НАТО перехватывали баллистические ракеты, летевшие в сторону Турции из Ирана, что отражает рост угроз в регионе.

    Генсек подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения оборонных расходов и наращивания военного производства. Румыния, по его словам, уже превышает целевой показатель в 2% ВВП и планирует увеличить расходы до 2,5% в ближайшем будущем.

    Кроме того, он отметил вклад Бухареста в поддержку Украины, включая подписание соглашений о совместном производстве оборонной продукции.

    NATO to strengthen defense of its eastern flank, where Romania has key role
    Ты - Король

    17:53

    Саммит ЕС в Брюсселе: европейские лидеры добиваются от Орбана снятия вето на кредит Украине

    Другие страны
    17:49

    Кир Стармер осудил удар Ирана по Рас-Лаффану

    Другие страны
    17:43

    Закир Гасанов: В Азербайджане единство народа, государства и армии достигло наивысшего уровня

    Армия
    17:41

    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%

    Бизнес
    17:37

    Ильхам Алиев утвердил конвенцию Совета Европы против торговли органами

    Внешняя политика
    17:37

    МВД Азербайджана сообщило о задержании серийного вора в Сабунчинском районе

    Происшествия
    17:28

    В России арестованы похитители людей для рабского труда на стройках

    Другие страны
    17:26

    Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной Илии II

    Внешняя политика
    17:22

    Грузия увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана в 9,4 раза

    Энергетика
