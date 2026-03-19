    Kультурная политика
    • 19 марта, 2026
    • 17:12
    Гурбанмаммет Эльясов: Дни культуры Азербайджана пройдут в 2026г в Туркменистане

    Дни культуры Азербайджана пройдут в 2026 году в Туркменистане.

    Об этом в интервью Report заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

    "Культурно-гуманитарное направление получило дальнейшее развитие. В октябре 2025 года в Азербайджане состоялись Дни культуры Туркменистана, ставшие важной площадкой для укрепления межкультурного диалога и расширения контактов между народами двух стран. В текущем году в Туркменистане планируется проведение Дней культуры Азербайджана. Особое внимание уделяется популяризации общих культурных ценностей, таких как ковроткачество и коневодство", - сказал Эльясов.

    По его словам, группа национальных конных игр "Галкыныш" из Туркменистана до 30 марта выступит с гастролями в Азербайджане.

    "В настоящее время группа национальных конных игр "Галкыныш" из Туркменистана, широко известная на международной арене и являющаяся обладателем наград Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, гастролирует в Азербайджане. Туркменские артисты будут радовать зрителей своими яркими выступлениями до 30 марта на арене современного циркового комплекса Circus Sea Breeze", - отметил он.

    Посол подчеркнул, что для развития сотрудничества в данной сфере был также подписан меморандум о взаимопонимании между государственным объединением "Туркмен атлары" и федерацией конного спорта Азербайджана, направленный на расширение взаимодействия в области конного спорта и коневодства.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Гурбанмаммет Эльясов Азербайджано-туркменские отношения Группа национальных конных игр Галкыныш Дни культуры Азербайджана в Туркменистане
    Elyasov: Türkmənistanda 2026-cı ildə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək
