Гурбанмаммет Эльясов: Дни культуры Азербайджана пройдут в 2026г в Туркменистане

Дни культуры Азербайджана пройдут в 2026 году в Туркменистане.

Об этом в интервью Report заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

"Культурно-гуманитарное направление получило дальнейшее развитие. В октябре 2025 года в Азербайджане состоялись Дни культуры Туркменистана, ставшие важной площадкой для укрепления межкультурного диалога и расширения контактов между народами двух стран. В текущем году в Туркменистане планируется проведение Дней культуры Азербайджана. Особое внимание уделяется популяризации общих культурных ценностей, таких как ковроткачество и коневодство", - сказал Эльясов.

По его словам, группа национальных конных игр "Галкыныш" из Туркменистана до 30 марта выступит с гастролями в Азербайджане.

"В настоящее время группа национальных конных игр "Галкыныш" из Туркменистана, широко известная на международной арене и являющаяся обладателем наград Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, гастролирует в Азербайджане. Туркменские артисты будут радовать зрителей своими яркими выступлениями до 30 марта на арене современного циркового комплекса Circus Sea Breeze", - отметил он.

Посол подчеркнул, что для развития сотрудничества в данной сфере был также подписан меморандум о взаимопонимании между государственным объединением "Туркмен атлары" и федерацией конного спорта Азербайджана, направленный на расширение взаимодействия в области конного спорта и коневодства.

