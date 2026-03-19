Гурбанмаммет Эльясов: Туркменистан готов к реализации ВИЭ-проектов с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

В 2025 году сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном активно развивалось по ключевым направлениям, включая политику, экономику, энергетику, транспорт и гуманитарную сферу. Среди приоритетов на ближайшие годы - углубление двустороннего политического диалога, реализация совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, развитие "зеленой" энергетики и укрепление культурно-гуманитарных связей.

Об итогах 2025 года, перспективах экономического и энергетического сотрудничества, участии Туркменистана в международных форумах и культурных проектах в Азербайджане в интервью Report рассказал посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

- Как Вы охарактеризуете политические и экономические отношения между Азербайджаном и Туркменистаном в 2025 году?

- В 2025 году отношения между Туркменистаном и Азербайджаном характеризовались активным политическим диалогом и расширением стратегического сотрудничества. Двустороннее взаимодействие строилось на принципах дружбы, взаимного уважения и стремления к укреплению региональной стабильности.

В течение года поддерживался активный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Состоялись взаимные визиты и переговоры, направленные на углубление сотрудничества в ключевых сферах. В частности, в июле 2025 года председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В центре внимания находились перспективы расширения двусторонних связей, развитие торгово-экономического взаимодействия и координация позиций по актуальным региональным вопросам.

Регулярные контакты поддерживались также на уровне правительств и внешнеполитических ведомств. Межправительственная комиссия по экономическому и гуманитарному сотрудничеству рассмотрела вопросы развития торговли, энергетики, транспорта, инвестиционного взаимодействия и гуманитарных обменов, подтвердив взаимную заинтересованность в наращивании партнерства.

2025 год имел особое значение для Туркменистана: в том году исполнилось 30 лет международному признанию статуса постоянного нейтралитета страны, а также по решению Генеральной Ассамблеи ООН он был объявлен Международным годом мира и доверия. В этой связи в Туркменистане состоялся международный форум, посвященный 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, который стал важной площадкой для обсуждения вопросов укрепления мира, развития диалога, превентивной дипломатии и международного сотрудничества. Форум объединил представителей различных государств и международных организаций, подтвердив значимость политики нейтралитета Туркменистана как фактора стабильности и доверия на региональном и глобальном уровнях.

В рамках международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, представители Азербайджана подтвердили уважение к политике постоянного нейтралитета Туркменистана, признанной Организацией Объединенных Наций. В целом, по итогам 2025 года туркмено-азербайджанские отношения характеризуются непрерывным развитием и формированием долгосрочной модели всестороннего стратегического сотрудничества.

- Какая работа проводится для расширения двусторонней торговли между Азербайджаном и Туркменистаном?

- Расширение торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений. В последние годы проводится комплексная работа, направленная на увеличение объемов взаимной торговли, укрепление экономических связей и развитие новых форм взаимовыгодного партнерства.

Важную роль в этом процессе играет развитие межправительственного экономического сотрудничества. Регулярно проводятся заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, в рамках которых рассматриваются вопросы торговли, инвестиций, транспорта и промышленной кооперации. Такие встречи способствуют координации экономической политики двух стран и позволяют определять перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Значительный вклад в расширение двусторонней торговли вносит развитие инвестиционного сотрудничества и деловых связей между предпринимателями двух государств. В Азербайджане функционируют компании с туркменским капиталом, работающие в различных сферах экономики, включая промышленность, транспорт, строительство, торговлю и сферу услуг. Их деятельность способствует укреплению предпринимательских контактов и росту взаимного товарооборота.

Одним из ключевых направлений экономического партнерства остается энергетическая сфера. Стороны развивают сотрудничество в области освоения ресурсов Каспийского моря, включая совместные проекты по разработке месторождений, таких как "Достлуг".

Существенное значение для развития торговли имеет и совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры. Особое внимание уделяется развитию транспортных маршрутов через Каспийское море, а также укреплению международных транспортных коридоров Восток-Запад и Средний коридор. Развитие этих маршрутов способствует упрощению перевозок, снижению логистических издержек и увеличению объемов торговли между странами.

- Когда планируется проведение 9-го заседания межправительственной комиссии (МПК) Туркменистана и Азербайджана?

- В 2007 году была создана совместная межправительственная комиссия по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах. На сегодняшний день проведены 8 заседаний комиссии, последнее из которых состоялось в июле 2025 года. Оно завершилось подписанием всеобъемлющего протокола сопредседателями. Протокол закрепляет стратегические направления взаимодействия, включая расширение экономического партнерства, укрепление торговых связей, углубление энергетического сотрудничества, повышение транспортной связанности, развитие сельскохозяйственного сектора и активизацию гуманитарного сотрудничества. Документ создает прочную основу для комплексного углубления двусторонних отношений и дальнейшего расширения партнерства двух стран. В текущем году в Ашхабаде планируется проведение очередного, девятого заседания межправительственной комиссии Туркменистана и Азербайджана по экономическому сотрудничеству.

- Планирует ли Туркменистан участвовать в 13-м Всемирном городском форуме (WUF 13) в Баку в мае 2026 года и, если да, то на каком уровне будет ее делегация?

13-ая сессия Всемирного форума городов (World Urban Forum – WUF 13), которая состоится в Баку в 2026 году, станет значимым этапом в продвижении глобальной повестки устойчивого городского развития и укреплении международного сотрудничества в сфере современной урбанистики.

Туркменистан планирует участие на высшем уровне в этом форуме. В Туркменистане вопросам строительства и модернизации жилья, а также созданию комфортных условий для жизни населения уделяется приоритетное внимание. Ключевым направлением государственной градостроительной политики является формирование благоприятной, современной и безопасной городской среды. Ярким подтверждением этого курса служат столица страны - Ашхабад, а также город Аркадаг, которые демонстрируют динамичное развитие и комплексный подход к планированию городской инфраструктуры.

- На какой стадии находится реализация проекта строительства мечети в городе Физули, возводимой Туркменистаном?

В городе Физули реализуется проект строительства новой мечети, которая возводится Туркменистаном в качестве дара братскому азербайджанскому народу. Инициатива строительства была выдвинута национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и получила поддержку президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Проект предусматривает строительство современного религиозного комплекса площадью более одного гектара. Главной архитектурной доминантой станет центральный купол высотой около 30 метров. Здание также украсят два минарета высотой по 40 метров каждый, формирующие завершенный и величественный облик комплекса. Внутренние помещения рассчитаны на одновременное размещение до 500 верующих.

Мечеть станет важным элементом городской инфраструктуры Физули и будет способствовать духовному и культурному возрождению региона. Проект мечети рассматривается как символ исторической общности, духовной близости и укрепления братских связей между народами Туркменистана и Азербайджана. Строительство религиозного комплекса в Физули отражает приверженность сторон развитию гуманитарного сотрудничества и поддержке восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

- Азербайджан высказал готовность к партнерству с Туркменистаном в газовом секторе и "зеленой" энергетике. В связи с этим рассматривает ли Туркменистан участие в зеленых экспортных коридорах через Каспий. Какие инициативы Азербайджан и Туркменистан могут реализовать в сфере "зеленой энергетики"?

Туркменистан и Азербайджан проявляют растущий интерес к развитию "зеленой" энергетики несмотря на то, что страны являются крупными энергетическими державами, богатыми природными запасами нефти и газа.

Одним из обсуждаемых направлений является участие Туркменистана в формировании "зеленых" энергетических коридоров через Каспийское море. Такие проекты предполагают создание инфраструктуры для передачи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, в страны Европы через регион Южного Кавказа. В этом контексте Азербайджан рассматривается как важный транзитный центр, способный обеспечить транспортировку "зеленой" энергии на международные рынки.

Перспективным направлением сотрудничества может стать совместное развитие проектов в области солнечной и ветровой энергетики. Туркменистан обладает значительными природными ресурсами для развития солнечных электростанций, тогда как Азербайджан активно реализует проекты по освоению ветрового потенциала, в том числе в акватории Каспийского моря. Объединение этих возможностей может способствовать созданию новых региональных энергетических инициатив.

Также важным направлением может стать развитие совместной инфраструктуры для передачи и экспорта "зеленой" электроэнергии. Это может включать строительство подводных кабельных линий через Каспийское море, интеграцию энергетических систем и участие в региональных проектах по экспорту электроэнергии в европейском направлении.

Дополнительные перспективы сотрудничества открываются в области производства и транспортировки "зеленого" водорода, внедрения энергоэффективных технологий, а также обмена опытом и инвестициями в развитие возобновляемой энергетики. Совместные исследования, технологическое сотрудничество и участие в международных энергетических инициативах могут стать важной частью долгосрочного партнерства между двумя странами.

Таким образом, развитие сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере "зеленой" энергетики, включая участие в зеленых экспортных коридорах через Каспий, может способствовать диверсификации энергетических рынков, укреплению региональной энергетической безопасности и продвижению устойчивого развития.

- Какие культурные мероприятия планируются в ближайшее время в рамках сотрудничества Азербайджана и Туркменистана?

- Культурно-гуманитарное направление также получило дальнейшее развитие. В октябре 2025 года в Азербайджане состоялись Дни культуры Туркменистана, ставшие важной площадкой для укрепления межкультурного диалога и расширения контактов между народами двух стран. Также в текущем году в Туркменистане планируется проведение Дней культуры Азербайджана. Особое внимание уделяется популяризации общих культурных ценностей, таких как ковроткачество и коневодство.

В настоящее время группа национальных конных игр "Галкыныш" из Туркменистана, широко известная на международной арене и являющаяся обладателем наград Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, гастролирует в Азербайджане. Туркменские артисты будут радовать зрителей своими яркими выступлениями до 30 марта на арене современного циркового комплекса Circus Sea Breeze. Для развития сотрудничества в данной сфере был также подписан меморандум о взаимопонимании между государственным объединением "Туркмен атлары" и федерацией конного спорта Азербайджана, направленный на расширение взаимодействия в области конного спорта и коневодства.