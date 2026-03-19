Объявлена дата начала занятий в школах после праздничных каникул

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана с 20 марта начинаются каникулы в связи с праздниками Новруз и Рамазан.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Первый учебный день после каникул для школ с шестидневной неделей - суббота, 28 марта. Для школ с пятидневной учебной неделей занятия возобновятся во вторник 31 марта.