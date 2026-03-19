Объявлена дата начала занятий в школах после праздничных каникул
Наука и образование
- 19 марта, 2026
- 17:03
В общеобразовательных учреждениях Азербайджана с 20 марта начинаются каникулы в связи с праздниками Новруз и Рамазан.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Первый учебный день после каникул для школ с шестидневной неделей - суббота, 28 марта. Для школ с пятидневной учебной неделей занятия возобновятся во вторник 31 марта.
17:53
Саммит ЕС в Брюсселе: европейские лидеры добиваются от Орбана снятия вето на кредит УкраинеДругие страны
17:49
Кир Стармер осудил удар Ирана по Рас-ЛаффануДругие страны
17:43
Закир Гасанов: В Азербайджане единство народа, государства и армии достигло наивысшего уровняАрмия
17:41
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%Бизнес
17:37
Ильхам Алиев утвердил конвенцию Совета Европы против торговли органамиВнешняя политика
17:37
МВД Азербайджана сообщило о задержании серийного вора в Сабунчинском районеПроисшествия
17:28
В России арестованы похитители людей для рабского труда на стройкахДругие страны
17:26
Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной Илии IIВнешняя политика
17:22