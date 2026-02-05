Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 14:29
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными

    Делегации России и Украины на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) договорились об обмене 314 военнопленными.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    "Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам", - отметил Уиткофф в четверг.

    По его словам, для урегулирования украинского кризиса потребуется еще немало усилий, но диалог приносит результаты.

    Он отметил, что в ближайшие недели ожидается прогресс по переговорам России и Украины.

    российско-украинская война мирный план по Украине Стив Уиткофф Абу-Даби США Россия Украина военнопленные
    Uitkoff: Rusiya və Ukrayna 314 hərbi əsirin mübadiləsi barədə razılığa gəlib
