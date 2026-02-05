Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 14:29
Делегации России и Украины на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) договорились об обмене 314 военнопленными.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам", - отметил Уиткофф в четверг.
По его словам, для урегулирования украинского кризиса потребуется еще немало усилий, но диалог приносит результаты.
Он отметил, что в ближайшие недели ожидается прогресс по переговорам России и Украины.
