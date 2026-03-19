Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

    Внутренняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 17:06
    Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное обращение азербайджанскому народу по случаю праздника Рамазан.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, передаю всем вам свои наилучшие пожелания.

    Завершается султан одиннадцати месяцев - Рамазан, воплощающий в себе духовно-нравственное совершенство и благородные намерения, очищающий душу и помыслы людей. В этот благословенный месяц, когда была ниспослана наша священная книга Коран, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг совести и обязанности перед Аллахом, разделяют радость таких добрых деяний, как взаимопомощь, сострадание и милосердие.

    Азербайджан на протяжении столетий является одним из уникальных пространств, где в условиях мира и спокойствия сосуществуют различные верования. Исламская религия, неизменно призывающая человечество к миру, гуманизму и братству, исторически играла исключительную роль в сохранении этнокультурного разнообразия в нашем обществе, утверждении атмосферы толерантности, основанной на взаимном уважении и доверии, и национально-духовной солидарности.

    Дорогие сестры и братья!

    Месяц Рамазан с каждым годом все больше укрепляет единство нашего народа, становится торжеством доброты и благородных поступков. В эти благословенные дни я присоединяюсь к вашим молитвам во имя спокойствия, процветания и прогресса нашего государства, с уважением чту память наших героических шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

    Еще раз выражаю вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, свои искренние поздравления, желаю счастья вашим семьям, изобилия вашим домам.

    Да примет Аллах ваш пост и молитвы.

    С праздником Рамазан!"

    Ильхам Алиев Праздник Рамазан Азербайджанский народ Обращение президента
    İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Azerbaijani people on Ramadan holiday
