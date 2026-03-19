    Туристические возможности Азербайджана представлены в России

    Туристические возможности Азербайджана представлены в России

    Бюро по туризму Азербайджана 16-18 марта организовало серию рекламных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге (Россия).

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мероприятиях приняли участие 13 представителей местной туристической индустрии, включая Туристический центр "Шахдаг" и "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

    В ходе встреч с участием представителей более 240 туркомпаний и СМИ из России Азербайджан представлен как привлекательное круглогодичное туристическое направление. Участникам была предоставлена ​​подробная информация о возможностях страны в сфере оздоровительного туризма, гастрономии, культуры и бизнес-мероприятий, также были проведены встречи в формате B2B.

    В прошедшем в Москве мероприятии принял участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

    Туристические возможности Азербайджана представлены в России
    Туристические возможности Азербайджана представлены в России
    Туристические возможности Азербайджана представлены в России
    Туристические возможности Азербайджана представлены в России
    Туристические возможности Азербайджана представлены в России
    Туристические возможности Азербайджана представлены в России
    Туристические возможности Азербайджана представлены в России

    Рахман Мустафаев Бюро по туризму Азербайджана Государственное агентство по туризму Азербайджана Азербайджанские Авиалинии (AZAL) Туристический Центр Шахдаг
    Azərbaycanın turizm imkanları Rusiyada təqdim olunub
    Ты - Король

