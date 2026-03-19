Туристические возможности Азербайджана представлены в России
- 19 марта, 2026
- 17:04
Бюро по туризму Азербайджана 16-18 марта организовало серию рекламных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге (Россия).
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мероприятиях приняли участие 13 представителей местной туристической индустрии, включая Туристический центр "Шахдаг" и "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
В ходе встреч с участием представителей более 240 туркомпаний и СМИ из России Азербайджан представлен как привлекательное круглогодичное туристическое направление. Участникам была предоставлена подробная информация о возможностях страны в сфере оздоровительного туризма, гастрономии, культуры и бизнес-мероприятий, также были проведены встречи в формате B2B.
В прошедшем в Москве мероприятии принял участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.