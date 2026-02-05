Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 16:00
    КСИР задержал два танкера в Персидском заливе, арестовав весь экипаж

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватили два танкера в Персидском заливе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

    Отмечается, что на борту судов было обнаружено более одного млн литров контрабандного топлива.

    Также по данным агентства, КСИР поместил под арест всех членов экипажей двух судов - всего 15 человек, среди них нет граждан Ирана.

