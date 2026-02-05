КСИР задержал два танкера в Персидском заливе, арестовав весь экипаж

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватили два танкера в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что на борту судов было обнаружено более одного млн литров контрабандного топлива.

Также по данным агентства, КСИР поместил под арест всех членов экипажей двух судов - всего 15 человек, среди них нет граждан Ирана.