İran Ordusu köhnə helikopterlərdən istifadə edəcək
Region
- 23 dekabr, 2025
- 01:17
İranda təmirdən çıxan helikopterlər aviasiyaya daxil edilib və ordunun istifadəsinə verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məluat yayıb.
Bununla bağlı Kirmanşahda tədbir keçirilib. Təmir edilən helikopterlərin sınaq uçuşu baş tutub. Ordunun briqada generalı Əmir Hətəmi hücum bölmələrinin döyüş hazırlığını yoxlayıb.
