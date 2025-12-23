İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran Ordusu köhnə helikopterlərdən istifadə edəcək

    Region
    • 23 dekabr, 2025
    • 01:17
    İran Ordusu köhnə helikopterlərdən istifadə edəcək

    İranda təmirdən çıxan helikopterlər aviasiyaya daxil edilib və ordunun istifadəsinə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məluat yayıb.

    Bununla bağlı Kirmanşahda tədbir keçirilib. Təmir edilən helikopterlərin sınaq uçuşu baş tutub. Ordunun briqada generalı Əmir Hətəmi hücum bölmələrinin döyüş hazırlığını yoxlayıb.

    İran helikopter ordu

