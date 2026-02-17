İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Leyla Əliyeva Tiranada Albaniyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 17 fevral, 2026
    • 20:06
    Leyla Əliyeva Tiranada Albaniyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Leyla Əliyeva Albaniya Respublikasında səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, Leyla Əliyeva səfər çərçivəsində Albaniyanın Baş naziri Edi Rama ilə görüşüb.

    Səmimi dostluq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən görüşdə Azərbaycan ilə Albaniya arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu bir daha vurğulanıb.

    Tərəflər mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsini müzakirə edərək, incəsənətin birgə yaradıcılıq üçün universal vasitə kimi rolunu qeyd ediblər.

    Söhbət zamanı Leyla Əliyeva və Edi Rama ekoloji məsələlərə xüsusi diqqət ayıraraq, ətraf mühitin mühafizəsi və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə səylərin birləşdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

    Leyla Əliyeva Albaniya
    Foto
    Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьером Албании Эди Рамой

    Son xəbərlər

    20:09

    İran XİN: Layihə mətnlərinin mübadiləsindən sonra danışıqların 3-cü raundu keçiriləcək

    Region
    20:07

    Dünya Bankı Azərbaycanın rəqəmsal inkişafı üçün 2026-2027-ci illəri həlledici hesab edir

    İKT
    20:06
    Foto

    Leyla Əliyeva Tiranada Albaniyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:04
    Foto

    Bakıda Avropa milli geyimləri və zinət əşyaları sərgisi açılıb

    İncəsənət
    19:51
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ arasında iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Biznes
    19:43

    ABŞ Rusiya və Çinlə "bərabər şərtlərlə" nüvə sınaqlarına qayıdacaq

    Digər ölkələr
    19:35

    Əraqçi: İran və ABŞ mümkün sazişin mətni üzərində işləməyə başlaya bilər

    Digər ölkələr
    19:31

    Oman XİN rəhbəri: İran-ABŞ danışıqları irəliləyişlə başa çatıb

    Digər ölkələr
    19:23

    II Qareginin yaxın qohumları 1 milyon dram müqabilində ev dustaqlığına buraxılıblar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti