    Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьером Албании Эди Рамой

    Внешняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 20:08
    Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьером Албании Эди Рамой

    Лейла Алиева находится с визитом в Республике Албания.

    Как сообщает Report, в рамках визита Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Албании Эди Рамой.

    На встрече, прошедшей в атмосфере искренней дружбы и взаимопонимания, вновь подчеркивалось, что связи между Азербайджаном и Албанией находятся на высоком уровне.

    Стороны, обсудив укрепление культурных связей, отметили роль искусства как универсального средства для совместного творчества.

    В ходе беседы Лейла Алиева и Эди Рама, уделив особое внимание экологическим вопросам, отметили важность объединения усилий в деле охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

    Leyla Əliyeva Tiranada Albaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
    Leyla Aliyeva meets with Albanian Prime Minister Edi Rama in Tirana
