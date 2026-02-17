Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьером Албании Эди Рамой
Внешняя политика
- 17 февраля, 2026
- 20:08
Лейла Алиева находится с визитом в Республике Албания.
Как сообщает Report, в рамках визита Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Албании Эди Рамой.
На встрече, прошедшей в атмосфере искренней дружбы и взаимопонимания, вновь подчеркивалось, что связи между Азербайджаном и Албанией находятся на высоком уровне.
Стороны, обсудив укрепление культурных связей, отметили роль искусства как универсального средства для совместного творчества.
В ходе беседы Лейла Алиева и Эди Рама, уделив особое внимание экологическим вопросам, отметили важность объединения усилий в деле охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
