Avropa ölkələri Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqlarına qoşulacaq
Digər ölkələr
- 17 fevral, 2026
- 20:27
İtaliya, Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqlarının 3-cü raundunda iştirak etmək üçün öz nümayəndələrini göndəriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Repubblica" nəşri məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu dövlətlər danışıqların gedişatını izləyir, məsləhətləşmə və müzakirələrdə iştirak edirlər. Avropa ölkələrinin milli təhlükəsizlik üzrə müşavirlərinin Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri ilə sülh prosesinin və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması yollarının müzakirəsinə həsr olunmuş görüşləri gözlənilir.
