Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Европейские страны подключатся к переговорам Украины, РФ и США в Женеве

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 20:19
    Европейские страны подключатся к переговорам Украины, РФ и США в Женеве

    Италия, Франция, Германия и Великобритания направили своих представителей для участия в 3-м раунде переговоров между Украиной, Россией и США в Женеве.

    Как передает Report, об этом сообщает издание La Repubblica.

    Отмечается, что эти государства следят за ходом переговоров и участвуют в консультациях и дискуссиях. Ожидаются встречи советников по национальной безопасности европейских стран с делегациями Украины и США, посвященные обсуждению мирного процесса и путей завершения российско-украинской войны.

    Великобритания Германия Италия Франция США Женева трехсторонние переговоры российско-украинская война
    Avropa ölkələri Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqlarına qoşulacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    21:03
    Фото

    Посол: Азербайджан придает особое значение развитию отношений с африканскими странами

    Внешняя политика
    21:01

    Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию почти на 7%

    Энергетика
    20:47

    Главный тренер "Ньюкасла": Мы хорошо подготовились к матчу с "Карабахом"

    Футбол
    20:31

    МИД Ирана: 3-й раунд переговоров с США состоится после обмена проектами текста соглашения

    В регионе
    20:19

    Европейские страны подключатся к переговорам Украины, РФ и США в Женеве

    Другие страны
    20:15
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие экономического партнерства - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    20:08
    Фото

    Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьером Албании Эди Рамой

    Внешняя политика
    19:50

    Глава МИД Омана высоко оценил роль Гросси в прогрессе ирано-американских переговоров

    Другие страны
    19:32

    Эрдоган: Турция выступает против новых конфликтов в Африке - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей