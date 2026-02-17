Европейские страны подключатся к переговорам Украины, РФ и США в Женеве

Италия, Франция, Германия и Великобритания направили своих представителей для участия в 3-м раунде переговоров между Украиной, Россией и США в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что эти государства следят за ходом переговоров и участвуют в консультациях и дискуссиях. Ожидаются встречи советников по национальной безопасности европейских стран с делегациями Украины и США, посвященные обсуждению мирного процесса и путей завершения российско-украинской войны.