Европейские страны подключатся к переговорам Украины, РФ и США в Женеве
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 20:19
Италия, Франция, Германия и Великобритания направили своих представителей для участия в 3-м раунде переговоров между Украиной, Россией и США в Женеве.
Как передает Report, об этом сообщает издание La Repubblica.
Отмечается, что эти государства следят за ходом переговоров и участвуют в консультациях и дискуссиях. Ожидаются встречи советников по национальной безопасности европейских стран с делегациями Украины и США, посвященные обсуждению мирного процесса и путей завершения российско-украинской войны.
