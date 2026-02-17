İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 20:09
    İran XİN: Layihə mətnlərinin mübadiləsindən sonra danışıqların 3-cü raundu keçiriləcək

    Əvvəlki mərhələ ilə müqayisədə bu sessiya tamamilə ciddi müzakirələri əhatə edib və daha konstruktiv atmosferdə keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X"dəki hesabında Omanın vasitəçiliyi ilə Cenevrədə ABŞ ilə danışıqların yekunlarına dair yazıb.

    Bildirilib ki, İranın XİN rəhbəri Abbas Əraqçi müxtəlif ideyaların irəli sürüldüyünü və hərtərəfli araşdırma aparıldığını deyib. Əraqçi bilıdirib ki, potensial razılaşmanın mətninin hazırlanmasına başlamaq üçün rəhbər prinsiplər üzrə ümumi razılıq əldə olunub.

    "Bu o demək deyil ki, razılaşma tez bağlanacaq, lakin ən azından proses başlayıb. Mətnin hazırlanması işi daha mürəkkəb olur" , - Əraqçi vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, konkret vaxt cədvəli müəyyən edilməyib. Tərəflər potensial razılaşmanın layihə mətnləri üzərində işləyib, onları mübadilə edəcəklər. "Sonra üçüncü raund üçün tarix müəyyənləşdiriləcək" , - İranın XİN rəhbəri deyib.

    Abbas Əraqçi Cenevrə danışıqları İran XİN ABŞ nüvə proqramı

