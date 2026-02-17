МИД Ирана: 3-й раунд переговоров с США состоится после обмена проектами текста соглашения

Переговоры Ирана и США при посредничестве Омана в Женеве прошли в более конструктивном ключе, чем предыдущие, и охватили серьезные вопросы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана в соцсети Х по итогам переговоров.

Отмечается, что было достигнуто общее согласие по основным принципиальным вопросам для начала подготовки текста потенциального соглашения.

"Это не означает, что мы можем быстро достичь соглашения, но по крайней мере процесс начался. Мы надеемся завершить его как можно скорее и готовы посвятить этому достаточно времени. Однако когда дело доходит до разработки текста, работа становится более детальной и сложной", - цитирует МИД Ирана главу ведомства Аббаса Арагчи.

По его словам, конкретные сроки не были установлены. "Было согласовано, что обе стороны будут работать над проектами текстов потенциального соглашения, обменяются ими, а затем определят дату 3-го раунда", - отмечается в заявлении.