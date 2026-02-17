İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Nyukasl"ın futbolçusu: "Qarabağ" qeyri-adi komandadır"

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 20:47
    Nyukaslın futbolçusu: Qarabağ qeyri-adi komandadır

    "Qarabağ" müsbət mənada qeyri-adi komandadır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Nyukasl" klubunun futbolçusu Antoni Elanqa "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib.

    Hücumçu Bakıdakı ilk matçda sərfəli nəticə qazanmaq istədiklərini söyləyib:

    "Komandamızın uğur qazanması üçün çalışırıq. Sabahkı matça fokuslanmışıq. İnanırıq ki, istədiyimiz nəticəni əldə edəcəyik. "Qarabağ" müsbət mənada qeyri-adi komandadır. Onlar kollektiv olaraq yaxşı çıxış edirlər".

    O, "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk 24-lüyə düşməsinə təəccüblənmədiklərini bildirib:

    "Qarabağ" barədə məlumatımız var. Bu komandanın "Kopenhagen"ə qalib gəlməsi və "Çelsi" ilə heç-heçə etməsi diqqətimi çəkmişdi. Ümumiyyətlə, Çempionlar Liqasında zəif komanda olmadığını düşünürəm".

    Qeyd edək ki, görüş fevralın 18-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

