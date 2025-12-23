Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.12.2025)
Финансы
- 23 декабря, 2025
- 09:11
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,00
|
- 0,07
|
- 12,64
|
WTI (долл/барр)
|
57,92
|
- 0,09
|
- 13,80
|
Золото (долл/унция)
|
4 517,50
|
48,10
|
1 876,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 362,68
|
227,79
|
5 818,46
|
S&P 500
|
6 878,49
|
43,99
|
996,86
|
Nasdaq
|
23 428,83
|
121,21
|
4 118,04
|
Nikkei
|
50 402,39
|
895,18
|
10 507,85
|
Dax
|
24 283,97
|
- 4,43
|
4 374,83
|
FTSE 100
|
9 865,97
|
- 31,45
|
1 692,95
|
CAC 40 INDEX
|
8 121,07
|
- 30,31
|
740,33
|
Shanghai Composite
|
3 917,36
|
26,91
|
565,60
|
Bist 100
|
11 311,06
|
- 30,84
|
1 480,50
|
RTS
|
1 078,73
|
8,23
|
185,51
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1775
|
0,0000
|
0,1421
|
USD/GBP
|
1,3487
|
0,0000
|
0,0971
|
JPY/USD
|
156,0300
|
- 1,0200
|
- 1,1700
|
RUB/USD
|
78,5679
|
- 0,1500
|
- 34,9521
|
TRY/USD
|
42,8222
|
0,0600
|
7,4622
|
CNY/USD
|
7,0283
|
- 0,0100
|
- 0,2717
