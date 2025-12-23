Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.12.2025)

    Финансы
    • 23 декабря, 2025
    • 09:11
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,00

    - 0,07

    - 12,64

    WTI (долл/барр)

    57,92

    - 0,09

    - 13,80

    Золото (долл/унция)

    4 517,50

    48,10

    1 876,50

    Индексы

    Dow-Jones

    48 362,68

    227,79

    5 818,46

    S&P 500

    6 878,49

    43,99

    996,86

    Nasdaq

    23 428,83

    121,21

    4 118,04

    Nikkei

    50 402,39

    895,18

    10 507,85

    Dax

    24 283,97

    - 4,43

    4 374,83

    FTSE 100

    9 865,97

    - 31,45

    1 692,95

    CAC 40 INDEX

    8 121,07

    - 30,31

    740,33

    Shanghai Composite

    3 917,36

    26,91

    565,60

    Bist 100

    11 311,06

    - 30,84

    1 480,50

    RTS

    1 078,73

    8,23

    185,51

    Валюта

    USD/EUR

    1,1775

    0,0000

    0,1421

    USD/GBP

    1,3487

    0,0000

    0,0971

    JPY/USD

    156,0300

    - 1,0200

    - 1,1700

    RUB/USD

    78,5679

    - 0,1500

    - 34,9521

    TRY/USD

    42,8222

    0,0600

    7,4622

    CNY/USD

    7,0283

    - 0,0100

    - 0,2717
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.12.2025)

