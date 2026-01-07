Создается Азербайджано-сирийский деловой совет

С целью развития торгово-экономических связей и расширения делового сотрудничества между Азербайджаном и Сирией планируется создание Азербайджано-сирийского делового совета.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Местные компании, заинтересованные в сотрудничестве с сирийским рынком и осуществляющие деятельность в сферах торговли, инвестиций, İT, строительства, производства, промышленности, услуг и других отраслях, приглашаются к членству в Азербайджано-сирийском деловом совете.