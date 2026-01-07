Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Создается Азербайджано-сирийский деловой совет

    Бизнес
    • 07 января, 2026
    • 17:20
    Создается Азербайджано-сирийский деловой совет

    С целью развития торгово-экономических связей и расширения делового сотрудничества между Азербайджаном и Сирией планируется создание Азербайджано-сирийского делового совета.

    Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    Местные компании, заинтересованные в сотрудничестве с сирийским рынком и осуществляющие деятельность в сферах торговли, инвестиций, İT, строительства, производства, промышленности, услуг и других отраслях, приглашаются к членству в Азербайджано-сирийском деловом совете.

    AZPROMO Азербайджано-сирийский деловой совет Азербайджан Сирия сотрудничество
    Azərbaycan–Suriya İşgüzar Şurası yaradılır
    AZPROMO: Azerbaijan–Syria Business Council to be established

    Последние новости

    17:54

    СМИ: Cоединенные Штаты взяли по контроль  нефтяной танкер под российским флагом в Атлантике

    Другие страны
    17:44

    На правах сильнейшего, или международное право на перепутье

    Аналитика
    17:42

    Зеленский анонсировал о новой встрече с Трампом

    В регионе
    17:42

    Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

    Kультурная политика
    17:33

    Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

    Внутренняя политика
    17:28

    Президент подписал распоряжение о финансовой помощи религиозным организациям

    Внутренняя политика
    17:28

    ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана

    Энергетика
    17:21

    Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставках

    Футбол
    17:21

    В Азербайджане пресечена деятельность 12 ОПГ по нелегальной миграции

    Происшествия
    Лента новостей