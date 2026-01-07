Создается Азербайджано-сирийский деловой совет
Бизнес
- 07 января, 2026
- 17:20
С целью развития торгово-экономических связей и расширения делового сотрудничества между Азербайджаном и Сирией планируется создание Азербайджано-сирийского делового совета.
Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Местные компании, заинтересованные в сотрудничестве с сирийским рынком и осуществляющие деятельность в сферах торговли, инвестиций, İT, строительства, производства, промышленности, услуг и других отраслях, приглашаются к членству в Азербайджано-сирийском деловом совете.
Последние новости
17:54
СМИ: Cоединенные Штаты взяли по контроль нефтяной танкер под российским флагом в АтлантикеДругие страны
17:44
На правах сильнейшего, или международное право на перепутьеАналитика
17:42
Зеленский анонсировал о новой встрече с ТрампомВ регионе
17:42
Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президентаKультурная политика
17:33
Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспорыВнутренняя политика
17:28
Президент подписал распоряжение о финансовой помощи религиозным организациямВнутренняя политика
17:28
ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и ОманаЭнергетика
17:21
Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставкахФутбол
17:21