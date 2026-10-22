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    ING: Азербайджан наиболее устойчивый суверенный заемщик в регионе Кавказа и Центральной Азии

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 15:37
    ING: Азербайджан наиболее устойчивый суверенный заемщик в регионе Кавказа и Центральной Азии

    Азербайджан сохраняет позиции финансово наиболее устойчивого суверенного заемщика в регионе Кавказа и Центральной Азии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.

    ING: Azərbaycan Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda ən dayanıqlı suveren borcalandır
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