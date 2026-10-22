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    ING Group прогнозирует опережающий рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана до 2028 года

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 15:46
    ING Group прогнозирует опережающий рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана до 2028 года

    Темпы развития ненефтяного сегмента экономики Азербайджана в ближайшие три года значительно превысят показатели нефтяного сектора.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.

    Согласно оценкам экспертов ING, ненефтяной ВВП страны увеличится на 2,5% в 2026 году, ускорится до 4,5% в 2027 году и составит 4% в 2028 году. При этом нефтяной ВВП продемонстрирует снижение на 1,5% в 2026 году, незначительный прирост в 0,5% в 2027 году и нулевую динамику (0%) в 2028 году.

    Совокупный рост реального ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 1,5% в 2026 году, 3% в 2027 году и 2,5% в 2028 году. Объем инвестиций в экономику страны, согласно расчетам банковской группы, увеличится на 4% как в 2026, так и в 2027 году, а в 2028 году прирост составит 3,5%.

    В сфере промышленного производства в 2026 году ожидается сокращение на 0,5%, однако в 2027 году прогнозируется восстановление до 2%, а в 2028 году - рост на уровне 1,5%.

    Уровень безработицы останется неизменным на отметке 5,2% в течение всего рассматриваемого периода.

    Ненефтяная экономика ING Group
    ING: Qeyri-neft-qaz sektoru yaxın 3 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi olacaq
    ING: Non-oil sector to remain primary engine of Azerbaijan's economy in 2026–2028
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