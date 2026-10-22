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    ING: Qeyri-neft-qaz sektoru yaxın 3 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi olacaq

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 15:52
    ING: Qeyri-neft-qaz sektoru yaxın 3 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi olacaq

    Yaxın üç ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatının dinamikası neft sektorunun göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə qabaqlayacaq.

    Bu barədə "Report" Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"a istinadən xəbər verir.

    Xəbər yenilənir

    Qeyri-neft-qaz sektoru
    ING Group прогнозирует опережающий рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана до 2028 года
    ING: Non-oil sector to remain primary engine of Azerbaijan's economy in 2026–2028
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