ING: Qeyri-neft-qaz sektoru yaxın 3 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi olacaq
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2026
- 15:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Yaxın üç ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatının dinamikası neft sektorunun göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə qabaqlayacaq.
Bu barədə "Report" Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənir
ING Group прогнозирует опережающий рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана до 2028 года
ING: Non-oil sector to remain primary engine of Azerbaijan's economy in 2026–2028
Son xəbərlər
16:45
Monteneqro 2028-ci ilin sonunadək Aİ-nin üzvü olmağı hədəfləyirDigər ölkələr
16:44
Foto
Azərbaycan ICOMOS-un 23-cü Baş Assambleyasına ev sahibliyi edəcəkTurizm
16:40
Foto
Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Uşağın gözü ilə dünya" sərgisi və İmam əl-Buxari memorial kompleksi ilə tanış olubXarici siyasət
16:39
Foto
Bakıda keçiriləcək U-15 dünya çempionatı və festivalından əvvəl Azərbaycan yığmasının açıq məşqi olubFutbol
16:36
Foto
İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda istehsal layihələrində iştirakı müzakirə edilibBiznes
16:30
Ukrayna əhalisinin sayı 28.5 milyon nəfərə düşübRegion
16:30
ING: Azərbaycanın nominal ÜDM-i 2026-cı ildə 81 milyard dolları ötəcəkMaliyyə
16:28
ING Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə 2029-cu ilədək olan proqnozunu açıqlayıbMaliyyə
16:27
"Mançester Yunayted" Yulian Naqelsmannı baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirirFutbol