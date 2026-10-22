Европарламент предложил отложить правила ЕС по выбросам метана на три года

Европейский парламент предложил перенести на три года сроки, к которым импортеры нефти, газа и угля должны начать выполнять требования ЕС по контролю и отчетности о выбросах метана.

Как передает Report со ссылкой на Европейский парламент, за это предложение проголосовал 341 депутат парламента, против выступили 225, еще шестеро воздержались.

Изначально Еврокомиссия предлагала отложить на один год введение ряда требований для импортеров, которые должны начать действовать с 1 января 2027 года. Также предлагалось перенести сроки предоставления отчетов об интенсивности выбросов метана с августа 2028 года. Импортеры предупреждали, что им может не хватить поставок, соответствующих новым правилам ЕС, особенно на фоне напряженности на энергетических рынках и роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Европарламент считает, что компаниям необходимо предоставить больше времени. Согласно его предложению, до 31 мая 2031 года импортеры должны будут подтвердить, что контракты на поставки нефти, газа и угля, заключенные или продленные с 4 августа 2024 года, соответствуют требованиям ЕС по контролю, учету и проверке выбросов метана. Кроме того, производители и импортеры должны будут впервые предоставить данные об интенсивности выбросов метана при производстве поставляемого в ЕС ископаемого топлива до 5 августа 2031 года вместо 5 августа 2029 года.

Операторам нефтегазового сектора предлагают продлить на три года сроки подачи проверенных отчетов о выбросах метана - до февраля 2030 года для управляемых ими объектов и до августа 2031 года для остальных.

Отсрочка не коснется импорта нефти, газа и угля из стран, подпадающих под соответствующие санкции ЕС. Импортеры должны будут отдельно указывать объемы таких поставок, в том числе в составе смешанных грузов.

Еврокомиссия должна будет до 1 июля 2029 года оценить реализацию требований, включая систему штрафов, проверку отчетности, методику оценки выбросов метана и безопасность поставок. При выявлении проблем ей предложат внести изменения в регламент.

Теперь Европарламент готов начать переговоры с Советом ЕС по согласованию окончательного текста документа.

Регламент ЕС о сокращении выбросов метана в энергетическом секторе вступил в силу 4 августа 2024 года.