ING: Внешнеторговый профицит Азербайджана в 2026г превысит $11 млрд

Профицит внешнеторгового баланса Азербайджана в 2026 году, согласно прогнозам, составит 11,7 млрд долларов США, что эквивалентно 14,4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group.

По оценкам группы, экспортные поступления Азербайджана в 2026 году составят 29,1 млрд долларов, тогда как объем импорта будет находиться на отметке 17,4 млрд долларов. В дальнейшем ожидается умеренное сокращение положительного торгового сальдо - до 8 млрд долларов в 2027 году и 7,9 млрд долларов в 2028 году.

Данная тенденция обусловлена постепенной нормализацией мировых цен на сырьевые ресурсы.

"Базовый сценарий ING основывается на допущении, что среднегодовая стоимость нефти марки Brent в 2026 году будет держаться на уровне 87 долларов США за баррель. На 2027 и 2028 годы прогнозируется снижение нефтяных котировок до 71 доллара и 72 долларов за баррель соответственно", - указывается в аналитическом отчете.