İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    ING: Bu il Azərbaycanın xarici ticarət profisiti 12 milyard dollara yaxın olacaq

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 15:49
    ING: Bu il Azərbaycanın xarici ticarət profisiti 12 milyard dollara yaxın olacaq

    Bu il Azərbaycanın xarici ticarətinin müsbət saldosu 11,7 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 14,4 %-i) səviyyəsində proqnozlaşdırılır.

    Bu barədə "Report" Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"a istinadən xəbər verir.

    Xəbər yenilənir

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