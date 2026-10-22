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    Азербайджан обсудил со Всемирным банком проект AZURE

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 15:36
    Азербайджан обсудил со Всемирным банком проект AZURE

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество по проекту интеграции возобновляемых источников энергии в электросеть (AZURE) и зеленому энергетическому коридору "Каспий - Черное море - Европа".

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил в социальной сети X.

    По его словам, обсуждения состоялись с менеджером энергетической практики Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Стефани Гил.

    Стороны рассмотрели возможности совместной работы по наращиванию производства энергии из возобновляемых источников, укреплению электросети и созданию региональных энергетических связей.

    Азербайджан обсудил со Всемирным банком проект AZURE
    Азербайджан обсудил со Всемирным банком проект AZURE

    Пярвиз Шахбазов AZURE Всемирный банк (ВБ)
    Фото
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə AZURE layihəsini müzakirə edib
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