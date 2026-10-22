Азербайджан обсудил со Всемирным банком проект AZURE

Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество по проекту интеграции возобновляемых источников энергии в электросеть (AZURE) и зеленому энергетическому коридору "Каспий - Черное море - Европа".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил в социальной сети X.

По его словам, обсуждения состоялись с менеджером энергетической практики Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Стефани Гил.

Стороны рассмотрели возможности совместной работы по наращиванию производства энергии из возобновляемых источников, укреплению электросети и созданию региональных энергетических связей.