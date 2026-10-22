Азербайджан обсудил со Всемирным банком проект AZURE
Энергетика
- 22 октября, 2026
- 15:36
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Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество по проекту интеграции возобновляемых источников энергии в электросеть (AZURE) и зеленому энергетическому коридору "Каспий - Черное море - Европа".
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил в социальной сети X.
По его словам, обсуждения состоялись с менеджером энергетической практики Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Стефани Гил.
Стороны рассмотрели возможности совместной работы по наращиванию производства энергии из возобновляемых источников, укреплению электросети и созданию региональных энергетических связей.
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