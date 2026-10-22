ING понизила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2027 год

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 5,7% в 2026 году, 5,4% в 2027 году и 5,3 % в 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на ING, прогноз по инфляции на 2027 год был скорректирован в сторону снижения на 0,2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с ранее опубликованной оценкой, в то время как показатели на 2026 и 2028 годы сохранены на прежнем уровне.

Согласно информации Госкомстата Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране по итогам 2025 года была зафиксирована на уровне 5,6%, тогда как годом ранее, в 2024 году, данный показатель составлял 2,2%. За период январь-сентябрь 2026 года среднегодовая инфляция в стране достигла отметки 5,7%.

Аналитики банка полагают, что в третьем квартале 2026 года среднегодовая инфляция окажется на уровне 5,4% (прежняя оценка составляла 5,7%), а в четвертом квартале - 5,8% (ранее прогнозировалось 5,4%). Кроме того, на первый квартал 2027 года ожидается инфляция на уровне 5,9%, на второй квартал - 5,3%, на третий - 5,3%, на четвертый - 5,4%.

По оценкам Министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане прогнозируется на отметке 5,7% в 2026 году и 5,3% в 2027 году. Центральный банк Азербайджана (согласно июльскому прогнозу) рассчитывает на инфляционный показатель в 6,1% в 2026 году и 5,8% в 2027 году.