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    ING понизила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2027 год

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 15:39
    ING понизила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2027 год

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 5,7% в 2026 году, 5,4% в 2027 году и 5,3 % в 2028 году.

    Как передает Report со ссылкой на ING, прогноз по инфляции на 2027 год был скорректирован в сторону снижения на 0,2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с ранее опубликованной оценкой, в то время как показатели на 2026 и 2028 годы сохранены на прежнем уровне.

    Согласно информации Госкомстата Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране по итогам 2025 года была зафиксирована на уровне 5,6%, тогда как годом ранее, в 2024 году, данный показатель составлял 2,2%. За период январь-сентябрь 2026 года среднегодовая инфляция в стране достигла отметки 5,7%.

    Аналитики банка полагают, что в третьем квартале 2026 года среднегодовая инфляция окажется на уровне 5,4% (прежняя оценка составляла 5,7%), а в четвертом квартале - 5,8% (ранее прогнозировалось 5,4%). Кроме того, на первый квартал 2027 года ожидается инфляция на уровне 5,9%, на второй квартал - 5,3%, на третий - 5,3%, на четвертый - 5,4%.

    По оценкам Министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане прогнозируется на отметке 5,7% в 2026 году и 5,3% в 2027 году. Центральный банк Азербайджана (согласно июльскому прогнозу) рассчитывает на инфляционный показатель в 6,1% в 2026 году и 5,8% в 2027 году.

    Среднегодовая инфляция ING Group
    ING Azərbaycanda 2027-ci il üçün inflyasiya proqnozunu aşağı salıb
    ING lowers inflation forecast for Azerbaijan for 2027
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