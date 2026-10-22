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    Азербайджан обсудил с Китаем проекты возобновляемой энергетики

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 15:35
    Азербайджан обсудил с Китаем проекты возобновляемой энергетики

    Азербайджан и Китай обсудили возможности сотрудничества по проектам солнечной энергетики мощностью 100 МВт и морской ветровой энергетики мощностью 200 МВт, а также участия в Зеленом энергетическом коридоре.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети X.

    Министр отметил, что обсуждения состоялись в рамках Форума по "Каспийско-Черноморско-Европейскому Зеленому энергетическому коридору" на встрече с председателем Совета директоров компании China Datang Overseas Investment Чжао Юнли.

    Шахбазов высоко оценил интерес китайской компании к проектам зеленой энергетики в Азербайджане и отметил перспективы новых инвестиций.

    Азербайджан обсудил с Китаем проекты возобновляемой энергетики
    Азербайджан обсудил с Китаем проекты возобновляемой энергетики

    Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Пярвиз Шахбазов Азербайджано-китайские отношения
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