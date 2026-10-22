Азербайджан обсудил с Китаем проекты возобновляемой энергетики

Азербайджан и Китай обсудили возможности сотрудничества по проектам солнечной энергетики мощностью 100 МВт и морской ветровой энергетики мощностью 200 МВт, а также участия в Зеленом энергетическом коридоре.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети X.

Министр отметил, что обсуждения состоялись в рамках Форума по "Каспийско-Черноморско-Европейскому Зеленому энергетическому коридору" на встрече с председателем Совета директоров компании China Datang Overseas Investment Чжао Юнли.

Шахбазов высоко оценил интерес китайской компании к проектам зеленой энергетики в Азербайджане и отметил перспективы новых инвестиций.