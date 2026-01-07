Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Внутренняя политика
- 07 января, 2026
- 17:33
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры награждаются следующие лица:
"Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"
Новрузов Джахангир Муталлиб оглу
орденом "Шохрат"
Ашина Масуд Рустам оглу
орденом "Достлуг"
Аджар Зия Закир Муса оглу
медалью "Терегги"
Алафердов Акиф Гадир оглу
Калантар Халил Алимамед оглу
Керимова Севиндж Керим гызы
Панахова Фарида Фархад гызы
Сираджов Бахтияр Тахир оглу
Зейналова Хадиджа Абдулрагим гызы.
Последние новости
17:54
США взяли под контроль нефтяной танкер под российским флагом в АтлантикеДругие страны
17:44
На правах сильнейшего, или международное право на перепутьеАналитика
17:42
Зеленский анонсировал о новой встрече с ТрампомВ регионе
17:42
Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президентаKультурная политика
17:33
Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспорыВнутренняя политика
17:28
Президент подписал распоряжение о финансовой помощи религиозным организациямВнутренняя политика
17:28
ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и ОманаЭнергетика
17:21
Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставкахФутбол
17:21