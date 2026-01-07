Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 07 января, 2026
    • 17:33
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры награждаются следующие лица:

    "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

    Новрузов Джахангир Муталлиб оглу

    орденом "Шохрат"

    Ашина Масуд Рустам оглу

    орденом "Достлуг"

    Аджар Зия Закир Муса оглу

    медалью "Терегги"

    Алафердов Акиф Гадир оглу

    Калантар Халил Алимамед оглу

    Керимова Севиндж Керим гызы

    Панахова Фарида Фархад гызы

    Сираджов Бахтияр Тахир оглу

    Зейналова Хадиджа Абдулрагим гызы.

    Bir qrup şəxs Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilib
    President Aliyev awards group of people for contribution to development of Azerbaijani diaspora

