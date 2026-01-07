İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bir qrup şəxs Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilib

    Diaspor
    • 07 yanvar, 2026
    • 17:26
    Bir qrup şəxs Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilib
    İlham Əliyev

    Bir qrup şəxs Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

    "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə

    Novruzov Cahangir Mütəllib oğlu

    "Şöhrət" ordeni ilə

    Aşina Məsud Rüstəm oğlu

    "Dostluq" ordeni ilə

    Acar Ziya Zakir Musa oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Alaferdov Akif Qədir oğlu

    Kələntər Xəlil Əliməmməd oğlu

    Kərimova Sevinc Kərim qızı

    Pənahova Fəridə Fərhad qızı

    Siracov Bəxtiyar Tahir oğlu

    Zeynalova Xədicə Əbdülrəhim qızı.

    Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
    President Aliyev awards group of people for contribution to development of Azerbaijani diaspora

