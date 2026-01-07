На правах сильнейшего, или международное право на перепутье

Нынешняя ситуация в мире все более актуализирует вопрос создания новой архитектуры безопасности. Иначе говоря, мир нуждается в новых правилах, которые будут способны защитить страны от внешнего посягательства. Российско-украинская война, боевые действия Таиланда и Камбоджи, ситуация в Латинской Америке, процессы на Ближнем Востоке, все это только подчеркивает необходимость стран усиливать собственную безопасность и надеяться исключительно на себя в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности. Да, сильные союзники нужны. Но, как правило, сильных союзников имеют страны, которые сами в состоянии обеспечить свою защиту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам 5 января акцентировал свое внимание и на этом аспекте. Глава государства отметил, что международные отношения развиваются крайне непредсказуемо. Хотя международное право не функционировало должным образом, тем не менее, страны, крупные игроки на международной арене, по крайней мере, делали вид, что привержены международному праву, и, совершая что-либо противозаконное, всегда старались манипулировать формулировками, используя понятие "самоопределения", которое, однако, не должно нарушать территориальную целостность государства. "Но "самоопределение" как повод для всякого рода территориальных претензий – это очень знакомо Азербайджану. И когда мы отстаивали свою правоту и пытались убедить мир в этом, в том, что самоопределение не должно противоречить территориальной целостности страны, а агрессивный сепаратизм должен быть осужден, мы снова столкнулись со стеной молчания и невежества, а может даже высокомерия, пока не сражались на земле и не победили врага. Вот тогда ситуация изменилась", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отмечает, что если несколько лет назад и были попытки прикрыть некоторые враждебные действия квазимеждународно-правовыми формулами, то сейчас это уже не так. "Никому больше не интересно, кто что говорит, и никому не интересно, какая организация принимает какую резолюцию. Мы видим события, происходящие в мире, войны, конфликты. Чаще всего реакция крупных акторов ограничивается дежурными фразами, такими как "мы обеспокоены", "мы следим за ситуацией", "мы рассматриваем нашу позицию" и т.д.", - заявил он. Т.е. вроде бы что-то сказали, а по существу ничего толкового не сказали, и тем более ничего не сделали.

События вокруг Украины наглядно показывают, насколько важно для страны уметь защитить себя. Европейские страны совместно с США сегодня пытаются найти целительную формулу для обеспечения безопасности Украины в будущем. Хотя Украина 30 лет назад уже однажды проходила этот путь. Время показало, что этот путь привел к тупику. В середине 90-ых годов 20 века в рамках Будапештского меморандума ее безопасность гарантировали три ядерные державы - США, Россия и Великобритания. Тем не менее, ни сам факт подписания документа, ни статус его участников не предотвратили сначала аннексию Крыма, а затем и полномасштабную войну.

Война России против Украины продолжается уже почти четыре года, и до сих пор невозможно сказать, когда она может закончиться. Этот конфликт стал наглядным примером того, насколько условными оказались международные гарантии в ситуации, когда одна из сторон готова действовать силой.

На этом фоне все более очевидно, что международные институты, сформированные после Второй мировой войны, утрачивают способность эффективно обеспечивать безопасность и нуждаются в реформировании. Они по-прежнему существуют, принимают резолюции и делают заявления, однако реальных рычагов воздействия у них практически не осталось.

Именно на это указывал президент Азербайджана Ильхам Алиев, оценивая трансформацию мировой системы международных отношений.

"Международное право, Организация Объединенных Наций – это все уже рудименты, все настолько устарело, что цепляться за это просто несерьезно, и кто за это цепляется, просто он живет в старой реальности. Новая реальность она такая, какая есть, ее создают, конечно же, крупные страны, но если страна не очень большая, но с потенциалом, в том числе политическим, военным и экономическим, то и она тоже может вносить свой вклад в создание новой реальности. Я думаю, что наша победа во Второй Карабахской войне, я это как-то говорил, она сдвинула очень большие пласты и политические, и характерологические. Повторить наш успех, наверное, многим бы хотелось, но никому не удалось, и надеюсь, что это понимание придет к тем, кто сегодня еще воюет – что война это самое плохое, что может быть со страной и с человеком, говорю совершенно ответственно", - отметил он.

Фактически мир все больше возвращается к логике "права сильного", где решающим фактором становится не количество подписей под документом, а способность государства самостоятельно защитить свои интересы и свою территорию.

Азербайджан раньше многих стран принял этот постулат в качестве одного из ключевых направлений политики безопасности. И именно фактор сильной армии стал ключевым осенью 2020 года и в сентябре 2023 года, когда Азербайджан, благодаря своим решительным и правильным действиям, восстановил территориальную целостность и суверенитет. Все эти годы международное сообщество, а также отдельные страны пытались помешать Азербайджану восстановить справедливость, в том числе и пытались говорить языком угроз. Однако, Азербайджан за счет наличия сильной позиции в вопросах безопасности, нейтрализовал эти риски и угрозы. Мы наблюдаем, как международные организации и страны, в унисон говорят о том, как хорошо, что на Южный Кавказ пришел мир. Но сегодняшняя ситуация сложилась не просто так, это является следствием действий Азербайджана, который вынудил их признать реалии на земле.

Поэтому усиление военного строительства, продолжение модернизации армии, сохранение значительного военного бюджета (21% расходов госбюджета на 2026 год – ред.) следует рассматривать не как политический жест, а как единственно возможный выход в условиях, когда вопрос собственной безопасности невозможно делегировать кому-либо извне. Гарантировать ее можно только опираясь на собственные силы. И этот процесс продолжается и сегодня, о чем сказал президент Азербайджана.

"Да, эти пять лет мы активно занимались строительством армии, и мы, как говорится, не почивали на лаврах ни дня. Я это говорил сразу после нашей славной Победы, что мы не должны расслабляться, не должны посвятить свою жизнь празднованию этой победы. Это нас ни к чему не приведет", - подчеркнул Ильхам Алиев, указав, что опыт войны в Карабахе продемонстрировал как сильные, так и слабые стороны азербайджанской армии, на которые правительство в первую очередь обратило свое внимание.

Мы видим, что и другие страны сегодня хотят выстраивать не только собственную, но и региональную безопасность на основе этого принципа. Другой вопрос насколько у них это получится.

Президент Алиев довольно часто акцентирует внимание на том, что мир изменился: "Мы живем не в том мире, который существует на бумаге - в Уставе ООН, - а на реальной земле; поэтому мы должны быть сильными, и именно это мы и пытаемся делать". Глава государства также рекомендовал каждому государству делать то же самое.

При этом речь идет не только о чисто военных столкновениях. Есть еще и политические конфликты, противостоять которым также помогает фактор наличия сильной армии.

"Очень много произошло тревожных процессов в нашем регионе с участием Азербайджана, ну и, скажу дипломатично, не связанных с Арменией, и мы вышли из всех этих тяжелых испытаний достойно, не пойдя на компромисс со своей совестью в первую очередь и со своим достоинством, и доказали всем, кому надо, что к нам нужно уважительно относиться и мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата. Для всего этого нужно иметь боеспособную армию. Я говорил в своем обращении новогоднем, что мы не готовимся к войне, и это на самом деле так. Я считаю и надеюсь, что войны в прошлом, но никто не может дать гарантию. Мы же видим, как меняются события в мире", - подчеркнул президент Азербайджана.

Таким образом, опыт последних лет ясно показывает: внешние гарантии могут быть полезным дополнением, но они не заменяют собственной армии. В мире, где механизмы коллективной безопасности дают сбой, ставка на собственную обороноспособность перестает быть выбором - она становится необходимостью.

"Самое хорошее – это мир. Но для того, чтобы был мир, надо быть сильным, так что будем продолжать в этом направлении работать", - подчеркнул президент Азербайджана, напомнив о, по-прежнему, актуальном принципе: хочешь мира - готовься к войне.

Аналитическая служба Report