    Kультурная политика
    • 07 января, 2026
    • 17:42
    Джахангир Новрузов награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Этой награды он удостоен за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры.

    Отметим, что народный артист Азербайджана Джахангир Новрузов, создавший запоминающиеся образы во многих художественных фильмах и телеспектаклях, является представителем одной из самых известных театральных династий Азербайджана. Он продолжает славные традиции своей семьи, будучи внуком Джахангира Зейналова, одного из первых профессиональных актеров Азербайджана, и сыном легендарной народной артистки Насибы Зейналовой.

