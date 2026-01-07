Джахангир Новрузов награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Этой награды он удостоен за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры.

Отметим, что народный артист Азербайджана Джахангир Новрузов, создавший запоминающиеся образы во многих художественных фильмах и телеспектаклях, является представителем одной из самых известных театральных династий Азербайджана. Он продолжает славные традиции своей семьи, будучи внуком Джахангира Зейналова, одного из первых профессиональных актеров Азербайджана, и сыном легендарной народной артистки Насибы Зейналовой.