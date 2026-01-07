Cahangir Novruzov Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif olunub
Mədəniyyət siyasəti
- 07 yanvar, 2026
- 17:29
Xalq artisti Cahangir Novruzov "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif olunub.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Belə ki, bu təltifə xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə layiq görülüb.
Qeyd edək ki, bir çox bədii film və televiziya tamaşalarında yaddaqalan obrazlar yaradan C.Novruzov Azərbaycanın ilk peşəkar aktyorlarından olan Cahangir Zeynalovun nəvəsi, Xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın oğludur.
Son xəbərlər
17:57
Dünya Bankı: COP29 karbon kreditlərinin transsərhəd ticarəti qaydalarına aydınlıq gətiribEnergetika
17:55
"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcəkFutbol
17:50
Britaniya parlamenti Ukraynaya qoşun göndərilməsi barədə qərarı səsverməyə çıxaracaqDigər ölkələr
17:35
Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
17:33
Ukrayna Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqların bu il başlayacağına ümid edirDigər ölkələr
17:32
Azərbaycan klublarının lisenziyalaşdırılması üzrə təlimlər başa çatıbFərdi
17:29
Cahangir Novruzov Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif olunubMədəniyyət siyasəti
17:26
Bir qrup şəxs Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilibDiaspor
17:25