İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Cahangir Novruzov Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 07 yanvar, 2026
    • 17:29
    Cahangir Novruzov Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif olunub

    Xalq artisti Cahangir Novruzov "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Belə ki, bu təltifə xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, bir çox bədii film və televiziya tamaşalarında yaddaqalan obrazlar yaradan C.Novruzov Azərbaycanın ilk peşəkar aktyorlarından olan Cahangir Zeynalovun nəvəsi, Xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın oğludur.

    İlham Əliyev Cahangir Novruzov "Prezidentin fəxri diplomu”
    Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

    Son xəbərlər

    17:57

    Dünya Bankı: COP29 karbon kreditlərinin transsərhəd ticarəti qaydalarına aydınlıq gətirib

    Energetika
    17:55

    "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcək

    Futbol
    17:50

    Britaniya parlamenti Ukraynaya qoşun göndərilməsi barədə qərarı səsverməyə çıxaracaq

    Digər ölkələr
    17:35

    Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:33

    Ukrayna Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqların bu il başlayacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    17:32

    Azərbaycan klublarının lisenziyalaşdırılması üzrə təlimlər başa çatıb

    Fərdi
    17:29

    Cahangir Novruzov Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:26

    Bir qrup şəxs Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilib

    Diaspor
    17:25

    Azərbaycanda dini qurumlara ümumilikdə 6,3 mln manat maliyyə yardımı ayrılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti