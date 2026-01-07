Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана

    Энергетика
    • 07 января, 2026
    • 17:28
    ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана

    Четыре страны ОПЕК+ должны компенсировать с декабря по июнь 4,57 млн б/с сверхдобычи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ОПЕК, опубликовавшей обновленный график компенсаций.

    Согласно графику, Казахстан должен компенсировать с декабря по июнь 3,536 млн б/с , Ирак - 771 тыс. б/с, ОАЭ - 223 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с.

