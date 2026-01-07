ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана
Энергетика
- 07 января, 2026
- 17:28
Четыре страны ОПЕК+ должны компенсировать с декабря по июнь 4,57 млн б/с сверхдобычи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ОПЕК, опубликовавшей обновленный график компенсаций.
Согласно графику, Казахстан должен компенсировать с декабря по июнь 3,536 млн б/с , Ирак - 771 тыс. б/с, ОАЭ - 223 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с.
Последние новости
17:54
СМИ: Cоединенные Штаты взяли по контроль нефтяной танкер под российским флагом в АтлантикеДругие страны
17:44
На правах сильнейшего, или международное право на перепутьеАналитика
17:42
Зеленский анонсировал о новой встрече с ТрампомВ регионе
17:42
Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президентаKультурная политика
17:33
Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспорыВнутренняя политика
17:28
Президент подписал распоряжение о финансовой помощи религиозным организациямВнутренняя политика
17:28
ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и ОманаЭнергетика
17:21
Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставкахФутбол
17:21