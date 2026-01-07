OPEC 4 ölkənin yüksək hasilata görə yenilənmiş kompensasiya planlarını təqdim edib
Energetika
- 07 yanvar, 2026
- 18:08
Dörd "OPEC+" ölkəsi ötən ilin dekabr ayından iyuna qədər gündəlik 4,57 milyon barel həddindən artıq hasilatı kompensasiya etməlidir.
"Report" OPEC-ə istinadən xəbər verir, təşkilat yenilənmiş kompensasiya qrafikini dərc edib.
Qrafikə əsasən, Qazaxıstan dekabrdan iyuna qədər gündəlik 3,536 milyon barel, İraq - gündəlik 771 min barel, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri gündəlik 223 min barel, Oman isə gündəlik 40 min barel kompensasiya etməlidir.
Son xəbərlər
18:35
Saray qəsəbəsində 2-ci sinif şagirdi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
18:30
Finlandiya sualtı kabelin zədələnməsi işi çərçivəsində quru yük gəmisini saxlayıbDigər ölkələr
18:28
"İmişli" futbolçusunun müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam veribFutbol
18:18
Foto
Biləcəridə iki küçənin kəsişməsində yol hərəkəti yenidən təşkil olunubİnfrastruktur
18:09
"Qəbələ" nigeriyalı hücumçunun transferini açıqlayıbFutbol
18:08
OPEC 4 ölkənin yüksək hasilata görə yenilənmiş kompensasiya planlarını təqdim edibEnergetika
18:03
Zelenski Trampla yeni görüşünün anonsunu elan edibRegion
18:03
"AzərEnerji" "ACWA Power" ilə "Xızı-Abşeron" KES-in enerjisistemə qoşulmasını müzakirə edibEnergetika
17:59