    Energetika
    • 07 yanvar, 2026
    • 18:08
    OPEC 4 ölkənin yüksək hasilata görə yenilənmiş kompensasiya planlarını təqdim edib

    Dörd "OPEC+" ölkəsi ötən ilin dekabr ayından iyuna qədər gündəlik 4,57 milyon barel həddindən artıq hasilatı kompensasiya etməlidir.

    "Report" OPEC-ə istinadən xəbər verir, təşkilat yenilənmiş kompensasiya qrafikini dərc edib.

    Qrafikə əsasən, Qazaxıstan dekabrdan iyuna qədər gündəlik 3,536 milyon barel, İraq - gündəlik 771 min barel, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri gündəlik 223 min barel, Oman isə gündəlik 40 min barel kompensasiya etməlidir.

    "OPEC+" OPEC Qazaxıstan BƏƏ
    ОПЕК представил обновленные планы компенсаций за сверхдобычу от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана

