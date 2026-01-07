Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский анонсировал о новой встрече с Трампом

    Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ближайшее время сможет встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и обсудить с ним вопрос гарантий безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил журналистам.

    "Есть ли наработки в переговорах по гарантиям безопасности дольше, чем на 15 лет? Потому что в декабре я поднял этот вопрос, президент США взял паузу в этом вопросе, сказал, будут рассматривать. Я думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним, думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может, где-то еще, посмотрим, какие планы у президента. И я думаю, там я смогу получить ответ на этот вопрос", - отметил президент.

    Он отметил, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. При обсуждении гарантий безопасности для Украины речи о развертывании ядерного щита от Британии и Франции не шло.

    "Отдельный трек - ПВО, а также - усиление нашей армии, а также дополнительное финансирование для личного состава, для нас очень важна укомплектованность наших бригад", - сказал он.

