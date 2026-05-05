    Кошта: Участие Ильхама Алиева отражает новую атмосферу между Баку и Ереваном

    Кошта: Участие Ильхама Алиева отражает новую атмосферу между Баку и Ереваном

    Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) свидетельствует о формировании новой атмосферы в отношениях между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая с совместным заявлением с премьером Армении Николом Пашиняном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения - ЕС в Ереване.

    По его словам, стабильный и процветающий Южный Кавказ является ключевой основой для будущего Армении.

    "Участие президента Алиева во вчерашнем саммите Европейского политического сообщества является свидетельством новой атмосферы между вашими странами", - отметил он.

    По его словам, Европейский союз продолжит поддерживать процессы мира и нормализации на Южном Кавказе, сотрудничая со странами региона для построения устойчивого будущего.

    Koşta: İlham Əliyevin sammitdə iştirakı Bakı və İrəvan arasında yeni atmosferi əks etdirir
    Costa: Ilham Aliyev's participation in EPC summit reflects new Baku-Yerevan climate

