Кошта: Участие Ильхама Алиева отражает новую атмосферу между Баку и Ереваном

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) свидетельствует о формировании новой атмосферы в отношениях между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая с совместным заявлением с премьером Армении Николом Пашиняном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения - ЕС в Ереване.

По его словам, стабильный и процветающий Южный Кавказ является ключевой основой для будущего Армении.

"Участие президента Алиева во вчерашнем саммите Европейского политического сообщества является свидетельством новой атмосферы между вашими странами", - отметил он.

По его словам, Европейский союз продолжит поддерживать процессы мира и нормализации на Южном Кавказе, сотрудничая со странами региона для построения устойчивого будущего.