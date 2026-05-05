    Koşta: İlham Əliyevin sammitdə iştirakı Bakı və İrəvan arasında yeni atmosferi əks etdirir

    Region
    05 may, 2026
    • 12:15
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitində iştirakı Bakı və İrəvan arasındakı münasibətlərdə yeni atmosferin formalaşmasından xəbər verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının (Aİ) prezidenti Antonio Koşta İrəvanda keçirilən Ermənistan-Aİ sammitinin yekunları üzrə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sabit və firavan Cənubi Qafqaz Ermənistanın gələcəyi üçün əsas təməldir: "Prezident İlham Əliyevin "Avropa Siyasi Birliyi"nin dünənki sammitində iştirakı ölkələriniz arasındakı yeni atmosferin göstəricisidir".

    A.Koştanın sözlərinə görə, Avropa İttifaqı dayanıqlı gələcək qurmaq üçün region ölkələri ilə əməkdaşlıq edərək Cənubi Qafqazda sülh və normallaşma proseslərini dəstəkləməyə davam edəcək.

    Кошта: Участие Ильхама Алиева отражает новую атмосферу между Баку и Ереваном
    Costa: Ilham Aliyev's participation in EPC summit reflects new Baku-Yerevan climate

