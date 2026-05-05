Adil Kərimli Beyləqanda vətəndaş qəbulu keçirəcək
Mədəniyyət siyasəti
- 05 may, 2026
- 16:22
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Beyləqanda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, vətəndaş qəbulu 22 may saat 10:00-da Beyləqan rayon Heydər Əliyev Mərkəzində olacaq.
Qəbul Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Xocavənd rayonlarından olan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulub.
