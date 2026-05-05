Bahar Muradova Xızıda vətəndaş qəbulu keçirəcək
Daxili siyasət
- 05 may, 2026
- 16:18
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Xızıda vətəndaş qəbulu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Komitə sədrinin qəbulu mayın 14-ü saat 11:00-dan etibarən Xızı rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində planlaşdırılıb.
Bildirilib ki, qəbulda Xızı və Siyəzən rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.
Son xəbərlər
20:35
Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edirDigər ölkələr
20:29
Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirirDaxili siyasət
20:25
Foto
Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBHərbi
20:17
Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölübDigər ölkələr
20:16
ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıbDigər ölkələr
20:10
İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdırDaxili siyasət
20:08
Video
Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıbDaxili siyasət
19:59
Foto
İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
19:52