    Министр строительства возглавит делегацию Мальдив на WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    • 05 мая, 2026
    • 12:21
    Министр строительства возглавит делегацию Мальдив на WUF13 в Баку

    Делегацию Мальдив на 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) в Баку возглавит министр строительства и инфраструктуры Абдулла Мутталиб.

    Об этом турецкому бюро Report сообщил посол Мальдив в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Абдул Рахим Абдул Латиф.

    При этом посол отметил, что он сам не сможет приехать на WUF13.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    WUF13 Всемирный форум городов (WUF13) Абдулла Мутталиб Абдул Рахим Абдул Латиф Мальдивы
    Maldivi WUF13-də tikinti və infrastruktur nazirinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək
    Maldives to be represented at WUF13 by Minister of Infrastructure, Housing

