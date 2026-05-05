Министр строительства возглавит делегацию Мальдив на WUF13 в Баку

Делегацию Мальдив на 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) в Баку возглавит министр строительства и инфраструктуры Абдулла Мутталиб.

Об этом турецкому бюро Report сообщил посол Мальдив в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Абдул Рахим Абдул Латиф.

При этом посол отметил, что он сам не сможет приехать на WUF13.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.