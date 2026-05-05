Мартин Чунгонг: МПС и Азербайджан расширят сотрудничество

Межпарламентский союз (МПС) и Азербайджан намерены и далее развивать уже сложившееся успешное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг заявил журналистам в Баку.

"Прежде всего, этот визит является частью моей работы по взаимодействию с властями Азербайджана. Я приехал в очень особых обстоятельствах, поскольку вскоре покидаю пост генерального секретаря Межпарламентского союза. И я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить благодарность властям Азербайджана за поддержку, которую они оказывали в развитии прочных отношений между Азербайджаном и МПС", - отметил Чунгонг.

Он также назвал очень продуктивной встречу со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

"Вчера у меня состоялись очень продуктивные переговоры со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и ее коллегами. Мы обсудили сотрудничество между МПС и парламентом Азербайджана и пришли к общему мнению, что оно находится на хорошем уровне. Мы договорились продолжать и укреплять его в различных направлениях", - добавил он.