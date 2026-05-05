    Здоровье
    • 05 мая, 2026
    • 12:14
    Румынии упростили экспорт в Азербайджан продуктов с высоким уровнем риска

    Румыния получила возможность экспортировать в Азербайджан продукцию предприятий с высоким уровнем риска без прохождения дополнительной оценки.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

    Отмечается, что Агентство приняло решение о признании эквивалентности системы утверждения пищевых объектов Румынии. В соответствии с этим решением, если компетентные органы Румынии предоставляют официальную информацию о предприятиях, либо сами предприятия представляют соответствующие подтверждающие документы, их повторная проверка в Азербайджане не требуется.

    "Это будет способствовать увеличению товарооборота пищевой продукции между нашими странами", - подчеркнули в ведомстве.

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək
    Romania gains easier food export access to Azerbaijan

