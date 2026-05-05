Румынии упростили экспорт в Азербайджан продуктов с высоким уровнем риска

Румыния получила возможность экспортировать в Азербайджан продукцию предприятий с высоким уровнем риска без прохождения дополнительной оценки.

Как сообщает Report, об этом заявили в Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Отмечается, что Агентство приняло решение о признании эквивалентности системы утверждения пищевых объектов Румынии. В соответствии с этим решением, если компетентные органы Румынии предоставляют официальную информацию о предприятиях, либо сами предприятия представляют соответствующие подтверждающие документы, их повторная проверка в Азербайджане не требуется.

"Это будет способствовать увеличению товарооборота пищевой продукции между нашими странами", - подчеркнули в ведомстве.