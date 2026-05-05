Румынии упростили экспорт в Азербайджан продуктов с высоким уровнем риска
Здоровье
- 05 мая, 2026
- 12:14
Румыния получила возможность экспортировать в Азербайджан продукцию предприятий с высоким уровнем риска без прохождения дополнительной оценки.
Как сообщает Report, об этом заявили в Агентство пищевой безопасности Азербайджана.
Отмечается, что Агентство приняло решение о признании эквивалентности системы утверждения пищевых объектов Румынии. В соответствии с этим решением, если компетентные органы Румынии предоставляют официальную информацию о предприятиях, либо сами предприятия представляют соответствующие подтверждающие документы, их повторная проверка в Азербайджане не требуется.
"Это будет способствовать увеличению товарооборота пищевой продукции между нашими странами", - подчеркнули в ведомстве.
Последние новости
21:13
Лавров и Рубио обсудили текущие связи между РФ и СШАВ регионе
21:11
Трамп заявил о личном участии в переговорах с ИраномДругие страны
20:59
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасностиВнутренняя политика
20:54
Фото
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕСВнешняя политика
20:50
Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человекДругие страны
20:37
Фото
Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНОАрмия
20:20
Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победитьДругие страны
20:11
Видео
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood AzerbaijanВнутренняя политика
20:07