    Пашинян заявил, что после мирного договора Ереван и Баку будут развивать отраслевое сотрудничество

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что работа по налаживанию двусторонних отношений с Азербайджаном не завершится подписанием мирного договора – странам предстоит подписать документы об отраслевом сотрудничестве.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Совета ЕС Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения - ЕС в Ереване.

    "Подписание и ратификация мирного соглашения не означает завершение работы. Напротив, уже из текста соглашения очевидно, что после его подписания потребуется заключение новых договоренностей, в том числе по отраслевому сотрудничеству", - отметил Пашинян.

    По его словам, важным направлением является развитие транспортных связей. "Например, в транспортной сфере мы уже сегодня сотрудничаем без какого-либо отдельного соглашения. И, конечно, чрезвычайно важно, чтобы мы полностью открыли дороги друг для друга, в том числе чтобы открылась граница с Турцией. А в том, что это произойдет, у меня нет никаких сомнений", - заявил он.

    Пашинян подчеркнул, что полная разблокировка коммуникаций имеет ключевое значение для свободного передвижения людей и грузов, а также для развития торговли. При этом основным принципом сотрудничества, по его словам, должно быть беспрепятственное транспортное сообщение при обязательном взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета.

    Он также отметил, что соответствующие подходы уже отражены в трехсторонних договоренностях между правительствами, напомнив о саммите, прошедшем в Вашингтоне в августе 2025 года.

    "Хочу также сказать, что в этой сфере существует огромный потенциал, который, на мой взгляд, уже находится на стадии реализации", - добавил премьер-министр Армении.

    Пашинян также с удовлетворением заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном фактически установился. "Впервые в нашей совместной истории Армения и Азербайджан используют одинаковую или очень схожую риторику. В частности, я заметил, что и сам очень часто говорю об этом. Мы учимся жить в условиях мира. Более того, мы еще пытаемся понять, что такое мир, что он собой представляет, какой у него образ и содержание", - сказал он.

